Чечня примет еще 250 палестинцев

Правительство РФ утвердило распределение по регионам около 1,5 тысячи эвакуированных из сектора Газа россиян и иностранных граждан. Больше всего приехавших из зоны военного конфликта примут Чечня и Башкирия.
«МЧС России [поручено] осуществлять распределение по субъектам РФ граждан РФ и иностранных граждан, эвакуированных из Государства Палестина в РФ, согласно приложению», — говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В свою очередь властям регионов поручается обеспечить прием эвакуированных. Всего планируется распределить 1 447 человек. Наибольшее число палестинцев примут Чечня и Башкирия — в эти регионы приедут по 250 человек. Также эвакуированных примут Липецкая, Рязанская, Тверская, Тульская, Ярославская области, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан.
Ранее Чечня приняла уже более 200 беженцев из сектора Газа. Их разместили в детском оздоровительном лагере «Горный ключ» в селе Автуры. Первые 30 беженцев уже трудоустроены в сферах здравоохранения и услуг.