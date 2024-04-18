Чечня примет еще 250 палестинцев

В свою очередь властям регионов поручается обеспечить прием эвакуированных. Всего планируется распределить 1 447 человек. Наибольшее число палестинцев примут Чечня и Башкирия — в эти регионы приедут по 250 человек. Также эвакуированных примут Липецкая, Рязанская, Тверская, Тульская, Ярославская области, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан.