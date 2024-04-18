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Чечня примет еще 250 палестинцев

Правительство РФ утвердило распределение по регионам около 1,5 тысячи эвакуированных из сектора Газа россиян и иностранных граждан. Больше всего приехавших из зоны военного конфликта примут Чечня и Башкирия.

Источник: AP 2023

Правительство РФ утвердило распределение по регионам около 1,5 тысячи эвакуированных из сектора Газа россиян и иностранных граждан. Больше всего приехавших из зоны военного конфликта примут Чечня и Башкирия.

«МЧС России [поручено] осуществлять распределение по субъектам РФ граждан РФ и иностранных граждан, эвакуированных из Государства Палестина в РФ, согласно приложению», — говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В свою очередь властям регионов поручается обеспечить прием эвакуированных. Всего планируется распределить 1 447 человек. Наибольшее число палестинцев примут Чечня и Башкирия — в эти регионы приедут по 250 человек. Также эвакуированных примут Липецкая, Рязанская, Тверская, Тульская, Ярославская области, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан.

Ранее Чечня приняла уже более 200 беженцев из сектора Газа. Их разместили в детском оздоровительном лагере «Горный ключ» в селе Автуры. Первые 30 беженцев уже трудоустроены в сферах здравоохранения и услуг.