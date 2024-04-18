Аномальная жара до +27. Прогноз погоды в Перми и Пермском крае на выходные

Метеорологи дали прогноз погоды в Перми и Пермском крае на выходные. По их данным, уже в пятницу в регион придёт заметное потепление. Температура воздуха в Перми может подняться до +23 градусов. Однако временам всё будет омрачать дождь.
По югу — до +27!
По данным специалистов Пермского гидрометцентра, 19 апреля на Пермский край начнёт надвигаться тёплый фронт. С ним в регион придут небольшие дожди, но они выпадут на северной части Прикамья. Но к вечеру Пермский край уже окажется в тёплом секторе южного циклона. Температура воздуха будет стремительно расти в течение дня.
Так, уже днём температура воздуха в Пермском крае поднимется до +15… +20°С, по югу — до +22…+27°С. На крайнем севере Прикамья температура воздуха будет держаться на уровне +8… +13 градусов.
«В Перми ночью отметится слабый дождь, днём — сухо, ночью около 10, днём потеплеет до 23 (возможен температурный рекорд)», — сообщает Пермский ЦГМС в телеграм-канале «О погоде из первых рук».
Как летом
По данным специалистов, 20 апреля в Пермском крае установится настолько тёплая погода, что её можно будет сопоставить с летней.
«В субботу в ночное время обойдется без существенных осадков и будет очень тепло, как летом: 12… 17, на севере 5… 10, в Перми около 15°С», — поясняют они.
Однако днём холодный фронт начнёт смещаться, из-за чего в Пермский край придут кратковременные дожди. Не исключены и грозы. Во второй половине дня поднимется ветер, порывы которого будут достигать до 15 метров в секунду.
20 апреля в Перми температура воздуха поднимется до +21…+23 градусов. По краю температура воздуха будет на уровне +20… +26 градусов.
«Возможен температурный рекорд», — говорят метеорологи.
Жара сменится снегом
21 апреля, воскресенье, начнётся с ночного дождя. Днём он продолжится, но только на северо-востоке. Осадки выпадут преимущественно в Красновишерском округе. Днём 21 апреля в Пермском крае будет тепло, но уже не так, как в субботу.
«Дневной прогрев составит 14… 19, в Перми 17… 19°С», — говорят метеорологи.
Самое неожиданное, что погода может резко перемениться: по предварительному прогнозу Пермского ЦГМС, в середине следующей недели — 24 апреля — резко похолодает и выпадет снег.