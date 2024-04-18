ГПК: в литовском ПП «Мядининкай» частично возобновлено движение

МИНСК, 18 апр — Sputnik. В пункте пропуска «Мядининкай» на литовско-белорусской границе частично возобновлено движение транспорта, сообщили в официальном Telegram-канале белорусского Погранкомитета.
Как отметили в профильном ведомстве, литовская сторона начала оформлять транспорт, который следует в Беларусь.
Вместе с тем, по информации белорусской погранслужбы, пропуск автомобилей с белорусской территории сотрудниками контрольных служб «Мядининкая» пока еще не осуществляется.
Ночной пожар
В ночь на четверг в пограничном пункте «Мядининкай» загорелся ангар Вильнюсской территориальной таможни. Огонь был потушен спустя несколько часов, но на месте продолжали работать пожарные, они разбирали оставшиеся конструкции и проливали их водой.
Из-за пожара движение на пункте пропуска изначально пока остановлено в обоих направлениях — как с литовской, так и с белорусской стороны.
Ранее в пункте пропуска с литовской стороны прошел ремонт, который длился два года.
В настоящее время ПП «Мядининкай» — один из двух действующих пунктов пропуска на границе Беларуси и Литвы.
Очереди на границе
По данным ГПК на настоящий момент, в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе находится 200 легковых и 730 грузовых автомобилей.
Во втором погранпереходе на границе Беларуси с Литвой — «Бенякони» — также образовались большие очереди: 110 легковушек и 620 фур.