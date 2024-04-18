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ГПК: в литовском ПП «Мядининкай» частично возобновлено движение

Движение транспорта в пункте «Мядининкай» было остановлено в обоих направлениях из-за ночного пожара в ангаре Вильнюсской территориальной таможни.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 апр — Sputnik. В пункте пропуска «Мядининкай» на литовско-белорусской границе частично возобновлено движение транспорта, сообщили в официальном Telegram-канале белорусского Погранкомитета.

Как отметили в профильном ведомстве, литовская сторона начала оформлять транспорт, который следует в Беларусь.

Вместе с тем, по информации белорусской погранслужбы, пропуск автомобилей с белорусской территории сотрудниками контрольных служб «Мядининкая» пока еще не осуществляется.

Ночной пожар

В ночь на четверг в пограничном пункте «Мядининкай» загорелся ангар Вильнюсской территориальной таможни. Огонь был потушен спустя несколько часов, но на месте продолжали работать пожарные, они разбирали оставшиеся конструкции и проливали их водой.

Из-за пожара движение на пункте пропуска изначально пока остановлено в обоих направлениях — как с литовской, так и с белорусской стороны.

Ранее в пункте пропуска с литовской стороны прошел ремонт, который длился два года.

В настоящее время ПП «Мядининкай» — один из двух действующих пунктов пропуска на границе Беларуси и Литвы.

Очереди на границе

По данным ГПК на настоящий момент, в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе находится 200 легковых и 730 грузовых автомобилей.

Во втором погранпереходе на границе Беларуси с Литвой — «Бенякони» — также образовались большие очереди: 110 легковушек и 620 фур.