ГПК: в литовском ПП «Мядининкай» частично возобновлено движение

В ночь на четверг в пограничном пункте «Мядининкай» загорелся ангар Вильнюсской территориальной таможни. Огонь был потушен спустя несколько часов, но на месте продолжали работать пожарные, они разбирали оставшиеся конструкции и проливали их водой.