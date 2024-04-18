В Башкирии экстремисту Фаилю Алчинову* назначили дополнительное наказание

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Башкирии изменила приговор районного суда, назначив дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также связанной с организацией, проведением массовых мероприятий, в том числе общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивных, собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, с участием в них и посещением мест их проведения сроком на 2 года 6 месяцев.
В остальной части приговор суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.
Напомним, 17 января экстремиста Фаиля Алчинова* признали виновным по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Баймакский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима.
* — Алчинов Фаиль Фаттахович, 07.12.1986 года рождения, уроженец села Юлдыбаево Зилаирского района БАССР, внесен Росинфомониторингом в перечень экстремистов и террористов.