В Башкирии экстремисту Фаилю Алчинову* назначили дополнительное наказание

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Башкирии изменила приговор районного суда, назначив дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также связанной с организацией, проведением массовых мероприятий, в том числе общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивных, собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, с участием в них и посещением мест их проведения сроком на 2 года 6 месяцев.