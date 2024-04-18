Капитан московского «Динамо» принесла извинения калининградскому «Локомотиву» за показанный средний палец после поражения

«В первую очередь хочу извиниться перед всеми за своё поведение: перед болельщиками, перед всеми зрителями, присутствовавшими на трибунах, перед телезрителями. Это было непозволительно с моей стороны. Но при этом хочу сказать, что я человек очень сдержанный и воспитанный. Чтобы вывести меня на такие эмоции, нужно было очень постараться, это несвойственно для меня. Моя реакция — это следствие постоянных провокаций со стороны Ибрар на площадке. Это длилось на протяжении всей серии “Динамо” — “Локомотив”, не только в последнем матче. Такое поведение Каракурт просто безобразно — это поведение невоспитанного человека. Хочу сказать этой девушке, чтобы она немножечко занялась своим воспитанием и проявляла уважение к людям, которые приходят на матчи и любят волейбол», — сказала Гончарова.