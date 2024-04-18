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Капитан московского «Динамо» принесла извинения калининградскому «Локомотиву» за показанный средний палец после поражения

Матч состоялся 14 апреля.

Капитан московской волейбольной команды «Динамо» извинилась перед калининградским «Локомотивом» за показанный средний палец после поражения. Об этом пишут «Известия».

«В первую очередь хочу извиниться перед всеми за своё поведение: перед болельщиками, перед всеми зрителями, присутствовавшими на трибунах, перед телезрителями. Это было непозволительно с моей стороны. Но при этом хочу сказать, что я человек очень сдержанный и воспитанный. Чтобы вывести меня на такие эмоции, нужно было очень постараться, это несвойственно для меня. Моя реакция — это следствие постоянных провокаций со стороны Ибрар на площадке. Это длилось на протяжении всей серии “Динамо” — “Локомотив”, не только в последнем матче. Такое поведение Каракурт просто безобразно — это поведение невоспитанного человека. Хочу сказать этой девушке, чтобы она немножечко занялась своим воспитанием и проявляла уважение к людям, которые приходят на матчи и любят волейбол», — сказала Гончарова.