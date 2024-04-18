Новые пляжи откроют в Геленджике летом

В Геленджике предстоящим летом откроются два новых пляжа. Таким образом на курорте будет работать 71 пляжная территория. Также в городе завершают обновление набережных, парковых зон, а архитектурный облик всех ресторанов приводится в соответствие с современным дизайном. О подготовке курорта к туристическому сезону рассказал мэр Геленджика Алексей Богодистов в Telegram (18+), сообщает ИА KrasnodarMedia.
Глава города уточнил, что сейчас в городе работают 69 пляжей, но схемы новых пляжных территорий переданы в профильное краевое ведомство. Пляжную инфраструктуру на курорте и в округах приведут в 100% готовность ко встрече туристов к 15 мая.
На набережной со стороны аквапарка «Золотая бухта» установят новые скамейки и урны и обеспечат бесперебойную работу туалетного модуля за счет подключения к сети водоотведения.
— Сегодня в городе за счет средств курортного сбора меняем 852 метра балюстрады: от светомузыкального фонтана в сторону Тонкого Мыса. До 31 мая все работы должны быть завершены: опоры покрашены, фонари заменены, — рассказал подписчикам Алексей Богодистов.
62 объекта общественного питания на набережной приведут к современному виду. Блок торговли совместно с управлением архитектуры направят соответствующие рекомендации бизнесу.