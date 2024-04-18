Новые пляжи откроют в Геленджике летом

В Геленджике предстоящим летом откроются два новых пляжа. Таким образом на курорте будет работать 71 пляжная территория. Также в городе завершают обновление набережных, парковых зон, а архитектурный облик всех ресторанов приводится в соответствие с современным дизайном. О подготовке курорта к туристическому сезону рассказал мэр Геленджика Алексей Богодистов в Telegram (18+), сообщает ИА KrasnodarMedia.