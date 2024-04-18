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12 омичей не смогли улететь в Сочи, потому что им не хватило мест в самолете

Авиакомпания продала билетов больше, чем мест в самолете.

Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента в Омском аэропорту. Сегодня 12 пассажирам рейса Омска-Сочи отказали в посадке из-за нехватки мест.

Сегодня утром из Омска аэропорта вылетел самолет авиакомпании «Северный ветер», однако 12 человек с купленными билетами не смогли попасть на борт из-за отсутствия свободных мест. Перевозчик продал билетов больше, чем мест в самолете.

— В здании аэровокзала работниками прокуратуры организован выездной прем граждан, принято 12 обращений, в рамках рассмотрения которых будет дана оценка действиям перевозчика, приняты меры для восстановления прав потребителей авиационных услуг, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали, что у самолета, летевшего из Омска в Москву, отказала система предупреждения столкновений.