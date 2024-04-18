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В Кемерове впервые в России поставят спектакль по повести Ирины Мышковой

В Театре для детей и молодёжи покажут историю ребёнка, за которого всё решают взрослые.

19 апреля в Кемеровском Театре для детей и молодёжи покажут премьеру спектакля «Мальчики не плачут» (12 +) по повести Ирины Мышковой. Это первая постановка по дебютному произведению автора в России.

Ирина Мышковая — лауреат премии правительства Москвы им. Корнея Чуковского. Её повесть вошла в шорт-лист премии «Книгуру».

«Вместе с главным героем — двенадцатилетним подростком театр пытается разобраться, почему люди, которые любят друг друга, необходимы другу и жить не могут друг без друга, увы, не слышат, не понимают и не помогают друг другу», — пишут сотрудники молодёжки.

Это история ребенка, за которого взрослые решают, чем ему заниматься и как жить. Школа, музыка, шахматы, рисование заполняют Лешино время, но не спасают от одиночества. Отчаявшись добиться понимания от самых близких людей, мальчик уходит из дома и едва не попадает в беду.

Спектакль поднимает сложные вопросы отношений взрослых и детей в благополучной семье, где тепло и поддержка подменяются гиперопекой, строгостью и завышенными ожиданиями.