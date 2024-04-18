В Кемерове впервые в России поставят спектакль по повести Ирины Мышковой

Это история ребенка, за которого взрослые решают, чем ему заниматься и как жить. Школа, музыка, шахматы, рисование заполняют Лешино время, но не спасают от одиночества. Отчаявшись добиться понимания от самых близких людей, мальчик уходит из дома и едва не попадает в беду.