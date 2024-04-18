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Дату авиашоу-2024 в Мочище назвали в Новосибирске

В Новосибирске рассказали, когда пройдет авиашоу в Мочище в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Масштабный авиационный праздник в Новосибирске состоится 31 июля. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Программу фестиваля организаторы держат в секрете.

Напомним, в прошлом году в шоу участвовали 400 участников и 80 самолетов. В число участников вошли: авиация ВКС России, частные воздушные суда, пилоты ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина», компании «Геликоптер» из Новосибирска и Омской федерации сверхлегкой авиации. Новосибирцы наблюдали за показательными выступлениями, прыжками парашютистов, пролетом воздушных шаров. Завершил фестиваль большой концерт.

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