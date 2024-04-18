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На нескольких улицах Уфы ограничат движение транспорта

Завтра, 19 апреля, в Уфе пройдут мероприятия в рамках XIV Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан». Как сообщили в пресс-службе администрации города, в связи с этим вводятся ограничения на нескольких улицах.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, с 10:00 до 14:00 будет ограничено движения транспорта:

— по крайней правой полосе улицы Пушкина (от улицы Цюрупы до улицы Советской);

— по крайней правой полосе улицы Мустая Карима (от улицы Чернышевского до улицы Коммунистической);

— по крайней правой полосе вдоль здания № 86 по улице Пушкина;

— по крайней правой полосе вдоль здания № 158/4 по улице Менделеева;

— по крайней правой полосе вдоль здания № 72 по улице Ленина;

— по крайней правой полосе вдоль здания № 32/2 по улице Заки Валиди;

— на парковке вблизи Башкирского государственного театра кукол (проспект Октября, 158).

С 8:30 до 18:00 будет также закрыта автостоянка возле Конгресс-холла «Торатау».

Для проведения работ по укладке кабеля с 22:00 19 апреля до 6:00 20 апреля ограничат движение на перекрестках улиц Свердлова/Карла Маркса и Коммунистическая/Карла Маркса.