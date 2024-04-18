На нескольких улицах Уфы ограничат движение транспорта

Завтра, 19 апреля, в Уфе пройдут мероприятия в рамках XIV Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан». Как сообщили в пресс-службе администрации города, в связи с этим вводятся ограничения на нескольких улицах.