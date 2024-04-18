На нескольких улицах Уфы ограничат движение транспорта

Так, с 10:00 до 14:00 будет ограничено движения транспорта:
— по крайней правой полосе улицы Пушкина (от улицы Цюрупы до улицы Советской);
— по крайней правой полосе улицы Мустая Карима (от улицы Чернышевского до улицы Коммунистической);
— по крайней правой полосе вдоль здания № 86 по улице Пушкина;
— по крайней правой полосе вдоль здания № 158/4 по улице Менделеева;
— по крайней правой полосе вдоль здания № 72 по улице Ленина;
— по крайней правой полосе вдоль здания № 32/2 по улице Заки Валиди;
— на парковке вблизи Башкирского государственного театра кукол (проспект Октября, 158).
С 8:30 до 18:00 будет также закрыта автостоянка возле Конгресс-холла «Торатау».
Для проведения работ по укладке кабеля с 22:00 19 апреля до 6:00 20 апреля ограничат движение на перекрестках улиц Свердлова/Карла Маркса и Коммунистическая/Карла Маркса.