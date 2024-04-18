Жителей Прикамья приглашают на «Библионочь» и «Библиосумерки»

В эту субботу, 20 апреля, библиотеки Пермского края присоединятся ко всероссийской акции «Библионочь»: для взрослых и юных читателей в них подготовили множество интересных событий.
Ряд ярких мероприятий начнется немного раньше: уже вечером в пятницу, 19 апреля, детишек и их родителей приглашают на «Библиосумерки».
— Это прекрасный повод сходить в библиотеку с детьми, с близкими, с друзьями! — отметила министр культуры Пермского края Алла Платонова. — Посещение событий «Библионочи» поможет многим заново открыть мир книг. Оно может стать одним из самых ярких культурных событий для семейного отдыха. Это одно из главных культурных событий страны, которое дает возможность интересно провести время, почитать новые книги, посетить лекции и мастер-классы, встретиться с авторами книг или открыть для себя классику с новой стороны.
Алла Платонова напомнила, что в Год семьи, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, красной нитью во всех мероприятиях пройдет главная тема акции: «Читаем всей семьей!». С учетом семейной тематики библиотеки по всему Пермскому краю подготовили специальные проекты и программы, рассчитанные на разные аудитории.
В пятницу начнутся «Библиосумерки».
Традиционно первыми начинают акцию детские библиотеки. «Библиосумерки» — это особый формат «Библионочи», который проводится чуть раньше в силу юного возраста читателей.
— 19 апреля с 18.00 до 21.00 в Пермской краевой детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина пройдет праздник детского чтения, — рассказала директор библиотеки Маргарита Урих. — На один вечер привычное пространство нашей Кузьминки преобразится в территорию новых смыслов, реальностей и экспериментов. Участники событий станут зрителями ярких перформансов и выступлений, а также смогут заглянуть в потаенные уголки библиотеки.
В программе «сумерек» в детской библиотеке запланированы встречи с юными музыкантами, артистами образцовой эстрадно-театральной студии «Прозус-Д», пермским детским писателем Андреем Зелениным, издателем Ильдаром Маматовым, автором фанфиков и ориджиналов Миято Кицунэ. Также гостей ждет живое общение с заядлыми книголюбами и читающими семьями Наталии Богуновой и Эдуарда Матвеева, карнавал литературных героев, сказки на ночь под куполом звезд и большая семейная игротека. Маленьких книголюбов удивят ловушками книжных историй, темными лабиринтами книгохранилищ, знакомством с волшебными созданиями экзотариума, магическими мастер-классами по сборке кубика Рубика, развитию чувства ритма, сказкотерапии, китайской каллиграфии, шумовой озвучке, графике, песочной анимации и читке стихов. Дополнит праздник парад лучших чудес и фокусов для взрослых и детей.
Книжный вечер в ритме танца.
Насыщенную яркую программу подготовили в Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького.
— Мы приглашаем пермяков и гостей города 20 апреля на заседания клубов посткроссеров и исполнителей «Кино и литература: друзья или соперники?» — рассказала директор краевой библиотеки Елена Сеземина. — В частности, дискуссию на эту тему проведут Влад и Дарья Кричфалушие. На мастер-классе «Переплет книг из семейной библиотеки» гости Горьковки научатся сохранять книги, доставшиеся по наследству.
Большой книжный вечер продолжится в ритме танца. «Весну в стиле фламенко» обещают гостям всех возрастов танцовщица Алена Трунова и ее ученицы.
Программу для читателей с ослабленным зрением подготовили в Пермской краевой библиотеке для слепых. Библиотечная радиопередача «Семья — пристань веры, согласия и счастья» запланирована на таких площадках:
— радиоузел Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества слепых;
— сайт пермской краевой специальной библиотеки для слепых;
— официальная страница пермской краевой специальной библиотеки для слепых во «Вконтакте».
По всему Прикамью.
— К ежегодной библиотечной акции присоединяются все библиотеки, как в столице Прикамья, так и по всему Пермскому краю, — отметила директор объединения муниципальных библиотек Перми Светлана Хаерзаманова. — В каждой — своя программа и собственный формат. Но во всех акцент делается на семейное посещение этого яркого праздника.
Например, пермская модельная библиотека № 1 им. Л. Н. Толстого развернет в своих стенах площадку семейного кино «Волшебный фонарь». Гостей ждут уголок уютного чтения в детском отделе «Читаем у камина теплые сказки», мастер-класс по актерскому мастерству, интерактивная площадка по истории кино и визуальных искусств и интеллектуальная семейная игра. Каждый гость сможет стать актером фильма, который будет готов и показан уже к концу вечера.
В Куединской детской библиотеке пройдет литературный дартс, в Пожве семейный конкурс в стиле КВН, а Пелымская сельская библиотека сама отправится в детский сад в гости к будущим читателям — с акцией «Вы ещё не читаете, тогда мы идем к вам» для самых маленьких.
В Баш-Култаевской библиотеке состоится литературная игра «Что? Где? Когда?», которая будет включать вопросы как для взрослых, так и для детей.
Сотрудники Гремячинской библиотеки приглашают детей с мамами, папами, бабушками и дедушками на участие в квест-игре «Весна — чудесная пора!». Участники семейных команд отправятся в весеннее путешествие, которое завершится поиском клада и фотографированием на память.
В Еловской районной библиотеке предложат взрослым и юным читателям поучаствовать в семейном калейдоскопе «Секретный Код». Эта интеллектуальная игра для семейных команд будет состоять из литературного, исторического, музыкального и других раундов.
Яркие мероприятия акции, которые пройдут во всех библиотеках Пермского края, можно перечислять долго. «Библионочь» — прекрасная возможность сходить в библиотеку у дома или выбрать интересную программу и отправиться в библиопутешествие всей семьей.
Библиотечные центры нового поколения.
Стоит отметить, что Пермский край — один из лидеров в стране по темпам развития и модернизации библиотек по модельному стандарту. В 2023 году обновлены восемь библиотек, а всего библиотек нового поколения в крае — 35. Еще пять будут преобразованы в 2024 году: в Добрянке, Перми, Чусовом, Частых и Елово. Жители сами участвуют в обсуждении дизайн-проектов модельных библиотек, именно в этом ярко проявляется социальная заинтересованность в развитии культурной среды муниципалитетов.
Современные библиотечные центры создаются в Пермском крае в рамках национального проекта «Культура». Модельная библиотека — это комфортное мультимедийное пространство, в котором традиционные стеллажи с книгами органично соседствуют с электронными сервисами. Здесь можно не только читать, но и заниматься творчеством, развлекаться, играть, получать и развивать различные навыки.
— Появление библиотечных центров нового поколения в муниципалитетах позволяет устранить территориальное неравенство, создать условия для образования и отдыха наших земляков, проживающих за пределами краевой столицы, — ранее отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
НАША СПРАВКА.
Тема акции в Год семьи — «Читаем всей семьей». Координаторами события выступают Российская государственная библиотека и Российская государственная детская библиотека.
«Библионочь» — это одно из главных культурных событий страны, которое позволяет читателям встретиться с современными авторами, интересно провести время, принять участие в лекциях и мастер-классах, а также с новой стороны открыть для себя классику.
Масштабная акция проводится уже 13 лет. В прошлом году «Библионочь» объединила более 6 тысяч учреждений в 89 регионах страны. Пермский край ежегодно присоединяется ко Всероссийской инициативе. Библиотеки по всему региону готовят свои специальные программы и продляют режим работы для свои читателей. Участниками акции становятся десятки тысяч человек.