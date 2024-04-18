Жителей Прикамья приглашают на «Библионочь» и «Библиосумерки»

Стоит отметить, что Пермский край — один из лидеров в стране по темпам развития и модернизации библиотек по модельному стандарту. В 2023 году обновлены восемь библиотек, а всего библиотек нового поколения в крае — 35. Еще пять будут преобразованы в 2024 году: в Добрянке, Перми, Чусовом, Частых и Елово. Жители сами участвуют в обсуждении дизайн-проектов модельных библиотек, именно в этом ярко проявляется социальная заинтересованность в развитии культурной среды муниципалитетов.