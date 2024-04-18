В Екатеринбурге пройдет трехдневное испытание тепловых сетей

Так, 23 апреля испытания пройдут на магистральных и распределительных теплосетях микрорайонов Уралмаш (район Грандмаш) и Эльмаш от Свердловской ТЭЦ и ТЭЦ ТМЗ. Уже 24 апреля проверят сети микрорайона Вторчермет от котельной «Южная» и Сортировки от котельной на улице Минометчиков, а 25 апреля — в микрорайонах Елизавет от котельной «Бисертская», Кольцово" от котельной на улице Бахчиванджи, Старая Сортировка от Кишиневской котельной.