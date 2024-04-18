В Екатеринбурге пройдет трехдневное испытание тепловых сетей

Екатеринбургская теплосетевая компания проведет испытания трубопроводов перед сезоном отопления. Предполагается, что проверка магистралей максимальной предусмотренной для эксплуатации температурой пройдет с 9:00 до 17:00 с 23 по 25 апреля.
— На несколько часов температура воды в магистралях повысится до 120 градусов и будет подаваться во внутридомовые системы по «зимнему графику». В целях безопасности, на время испытаний от тепловых сетей должны быть отключены с 17:00 22 апреля до 17:00 25 апреля жилые дома с неисправными системами регулирования, — сообщает пресс-служба ЕТК.
Так, 23 апреля испытания пройдут на магистральных и распределительных теплосетях микрорайонов Уралмаш (район Грандмаш) и Эльмаш от Свердловской ТЭЦ и ТЭЦ ТМЗ. Уже 24 апреля проверят сети микрорайона Вторчермет от котельной «Южная» и Сортировки от котельной на улице Минометчиков, а 25 апреля — в микрорайонах Елизавет от котельной «Бисертская», Кольцово" от котельной на улице Бахчиванджи, Старая Сортировка от Кишиневской котельной.
— На период проведения испытаний будет ограничено горячее водоснабжение и теплоснабжение детских и лечебных учреждений. В остальных домах системы отопления должны быть открыты. Это необходимое условие для эффективного проведения испытаний, — добавили в ЕТК.
На время ведения проверок нергетики советуют горожанам проветривать помещения, сторониться подтоплений и не приближаться к местам парения и автомобилям, находящимся в зоне разлива. Также, если разлив застал в транспорте, не стоит покидать его или оставлять машину на тепловых камерах, люках, вблизи трубопроводов. Необходимо предостеречь детей от игр вблизи объектов теплоснабжения.
— При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций сообщайте в мониторинговые центры по телефонам ЦДДС Администрации города — 304−12−04, 304−12−05, 304−12−06, — добавили в ЕТК.