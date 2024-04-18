МЧС по Башкирии предупреждает о штормовом ветре

Завтра прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +11, +16°, по востоку до +6°, днем +22, +27°. На автодорогах видимость хорошая.
Ранее МЧС по Башкирии предупреждало об аномально жаркой погоде.
В Башкирии, по данным МЧС республики, 19 апреля прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: днем местами по региону ожидаются порывы ветра до 18 м/с.
Завтра прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +11, +16°, по востоку до +6°, днем +22, +27°. На автодорогах видимость хорошая.
Ранее МЧС по Башкирии предупреждало об аномально жаркой погоде.