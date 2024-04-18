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МЧС по Башкирии предупреждает о штормовом ветре

В Башкирии, по данным МЧС республики, 19 апреля прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: днем местами по региону ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 73% 756 мм рт. ст. +17°
Источник: Башинформ

Завтра прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +11, +16°, по востоку до +6°, днем +22, +27°. На автодорогах видимость хорошая.

Ранее МЧС по Башкирии предупреждало об аномально жаркой погоде.