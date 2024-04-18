В Самаре снесут здание бывшей военной части на Ново-Вокзальной

В Промышленном районе Самары снесут аварийное здание на улице Ново-Вокзальной, 116, где когда-то находилась военная часть. Постановление об этом опубликовала администрация города. Власти изымут земельный участок площадью более 1500 квадратных метров и пять квартир.
Напомним, что 16 сентября 2021 года у этого дома обрушилась кирпичная кладка стены, из-за чего оказалось повреждено газовое оборудование. Дом уже тогда был аварийным и подлежал расселению до 2025 года.
Кроме того, власти Самары изымут еще один участок под домом, но теперь в Железнодорожном районе — на улице Белогородской, 7 (литера О). Его площадь составляет 563 квадратных метра. Кроме того, будет изъято нежилое помещение в данном доме.