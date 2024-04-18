Названы дата и причины введения реверсивного движения на М-4 «Дон» под Горячим Ключом

С 21 по 27 апреля изменится порядок движения на участке дороги М-4 «Дон» на 1492-м километре в Краснодарском крае. Продолжаются усилия по ликвидации последствий схода оползня на данном участке трассы, расположенном между поселком Михайловский Перевал и селом Возрождение. Строители успешно завершили установку постоянной железобетонной подпорной стены, что привело к прекращению оползневых процессов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ «Автодор».