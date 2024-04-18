Калининградским туристам аннулируют туры в Турцию

Турагент по заявлению туриста аннулирует тур в системе. Система так настроена, что выставит ФПР. Далее агент пишет заявление туроператору с просьбой вернуть денежные средства по данному туру в полном объеме, без ФПР. Оно будет удовлетворено, возврат будет произведен в течение 10 рабочих дней после поступления заявления туроператору.