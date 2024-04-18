Калининградским туристам аннулируют туры в Турцию

Туроператорам — держателям блоков мест на рейсах турецкой авиакомпании Southwind, которой немотивированно запретили пролет в воздушном пространстве Евросоюза, на текущий момент еще не удалось договориться с альтернативным перевозчиком или отменить запрет ЕС по своим каналам, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Программа пока отменена. Мы аннулируем туры по запросу агентства с полным возвратом денежных средств. Возможно, что программа будет восстановлена с другим перевозчиком», — рассказали Ассоциации в PEGAS Touristik.
Турагент по заявлению туриста аннулирует тур в системе. Система так настроена, что выставит ФПР. Далее агент пишет заявление туроператору с просьбой вернуть денежные средства по данному туру в полном объеме, без ФПР. Оно будет удовлетворено, возврат будет произведен в течение 10 рабочих дней после поступления заявления туроператору.
В Anex, у которого также были блоки мест на этих рейсах, по информации от 18 апреля, туристам предлагают обратиться в агентство для подбора альтернатив.