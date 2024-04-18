В Новосибирске День города-2024 и День молодежи отметят 29 июня

В текущем году День города и День молодежи новосибирцы отметят 29 июня. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева.
— Для нас это будет единый праздник. Во всех парках города будут локации, связанные с Днем города. А кульминацией Дня молодежи станет парк «Арена», — рассказала Ирина Соловьева.
Она также отметила тенденцию проведения молодежных активностей в парке «Арена». Начальник управления культуры назвала его традиционной фестивальной площадкой.