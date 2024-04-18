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Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска

В четверг, 18 апреля 2024 года, стало известно об экстренной посадке в омском аэропорту пассажирского самолета.

Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», на незапланированный аэродром Омск (Центральный) около полуночи приземлился борт с больным пассажиром.

Речь идет о рейсе, который изначально следовал по маршруту Шереметьево-Барнаул.