Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска

Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», на незапланированный аэродром Омск (Центральный) около полуночи приземлился борт с больным пассажиром.
Речь идет о рейсе, который изначально следовал по маршруту Шереметьево-Барнаул.
В четверг, 18 апреля 2024 года, стало известно об экстренной посадке в омском аэропорту пассажирского самолета.
Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», на незапланированный аэродром Омск (Центральный) около полуночи приземлился борт с больным пассажиром.
Речь идет о рейсе, который изначально следовал по маршруту Шереметьево-Барнаул.