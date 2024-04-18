В Новосибирске на Радоницу запустят бесплатный общественный транспорт

В связи с предстоящими церковными праздниками — Радоница и Святая Троица — на территории общественных кладбищ «Заельцовское», «Гусинобродское», «Клещихинское», 14 мая введут бесплатный общественный транспорт. Об этом изданию «АиФ-Новосибирск» сообщили в мэрии города.