В Новосибирске на Радоницу запустят бесплатный общественный транспорт

В связи с предстоящими церковными праздниками — Радоница и Святая Троица — на территории общественных кладбищ «Заельцовское», «Гусинобродское», «Клещихинское», 14 мая введут бесплатный общественный транспорт. Об этом изданию «АиФ-Новосибирск» сообщили в мэрии города.
14 мая, на Радоницу, с 8:00 до 16:00 для новосибирцев организуют общественный транспорт до кладбищ города для развоза посетителей.
В этот день для горожан будут курсировать пассажирские «Газели» по территориям кладбищ в рамках утвержденных схем.
Отметим, что 23 июня новосибирцы смогут доехать до кладбищ по установленному тарифу с предоставлением права проезда по всем видам транспортных карт («Карта Студента», «Карта Школьника», «ЕТК», «Социальная карта») и ЕСПБ.