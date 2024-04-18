Белорусский врач назвала самый опасный магазинный энергетик

И если с кофеином все более-менее понятно, то про экстракт гуараны многие ничего не знают. А это экстракт, полученный из вьющейся лианы, родом из Южной Америки. В семенах гуараны кофеина вдвое больше, чем в кофе. И выводится из организма он медленно.