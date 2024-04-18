Белорусский врач назвала самый опасный магазинный энергетик

Сочетание самых опасных стимуляторов в баночном энергетическом напитке назвала в интервью sb.by врач-педиатр 17-й городской детской поликлиники Минска Ирина Гаврина.
По ее словам, это сочетание кофеина и экстракта гуараны.
«У энергетика, в составе которого есть и то и другое, эффект в два раза сильней. Не каждый организм готов к такому эксперименту», — предупредила медик.
И если с кофеином все более-менее понятно, то про экстракт гуараны многие ничего не знают. А это экстракт, полученный из вьющейся лианы, родом из Южной Америки. В семенах гуараны кофеина вдвое больше, чем в кофе. И выводится из организма он медленно.
Ирина Гаврина отметила, что через 20−30 минут после употребления энергетика в кровь выбрасывается адреналин, который активизирует все системы организма. Отсюда и прилив сил, но прилив этот на несколько часов, а дальше резкий спад.