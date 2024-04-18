Власти Самары отказались от передачи трамваев частнику

По предварительным прогнозам, «Мовиста» должна была вложить около 17 миллиардов рублей в реконструкцию трамвайных путей и покупку новых составов. А возвращать эти деньги должны были из государственной казны. По такому сценарию инвестор уже работает в других городах России. Но не обошлось без скандалов. Мы собирали все, что известно о компании. Также мы узнали мнение экспертов о грядущей сделке.