Волгоград в выходные накроет 30-градусная жара

Апрель в Волгограде решил побить температурные рекорды. В ближайшие выходные столбики термометров резко рванут вверх, погода будет летней. Прогноз на воскресенье, 21 апреля 2024 года от синоптиков волгоградского ЦГМС обещает летний зной и 30-градусную жару.
В Волгограде днем в пятницу, 19 апреля 2024, ожидается кратковременный дождь и гроза. В субботу обойдется без существенных осадков. Ночью будет прохладно — от 8 до 13 градусов, днем — +22…+24. Зато днем в воскресенье, 21 апреля, синоптики прогнозируют жару до +31 градуса.
В Волгоградской области кратковременные дожди с грозами будут и в пятницу, и в субботу. Ночью столбики термометра местами опустятся до +6 градусов. Зато днем 21 апреля воздух прогреется до +28…+33. Это уже настоящая летняя жара.