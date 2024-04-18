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Волгоград в выходные накроет 30-градусная жара

Прогноз погоды в Волгограде и области на 21 апреля обещает 33 градуса жары.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 82% 757 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Апрель в Волгограде решил побить температурные рекорды. В ближайшие выходные столбики термометров резко рванут вверх, погода будет летней. Прогноз на воскресенье, 21 апреля 2024 года от синоптиков волгоградского ЦГМС обещает летний зной и 30-градусную жару.

В Волгограде днем в пятницу, 19 апреля 2024, ожидается кратковременный дождь и гроза. В субботу обойдется без существенных осадков. Ночью будет прохладно — от 8 до 13 градусов, днем — +22…+24. Зато днем в воскресенье, 21 апреля, синоптики прогнозируют жару до +31 градуса.

В Волгоградской области кратковременные дожди с грозами будут и в пятницу, и в субботу. Ночью столбики термометра местами опустятся до +6 градусов. Зато днем 21 апреля воздух прогреется до +28…+33. Это уже настоящая летняя жара.