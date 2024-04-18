Появится со дня на день: калининградцам рассказали, когда в дома поступит долгожданное тепло

«У нас перерасчёта нет, поскольку те, кто платит по счётчику — платят только за тот период, что мы топили. Те, кто платит по нормативу — платит одну и ту же сумму ежемесячно. То есть независимо от того, включим мы отопление или не включим, было оно выключено или нет — они всё равно платят по нормативам. Те, кто платит по счётчику — заплатят ровно за тот период, когда мы включили отопление», — прокомментировали в ресурсоснабжающей организации.