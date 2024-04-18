Появится со дня на день: калининградцам рассказали, когда в дома поступит долгожданное тепло

Власти пообещали калининградцам вернуть в жилища тепло, но у некоторых горожан батареи по-прежнему холодные. «Клопс» выяснил, когда возобновят обогрев и будет ли совершён перерасчёт за период, когда его не было.
Читатели «Клопс» утром, в четверг, 18 апреля, продолжают жаловаться на холод. «Что-то булькало, но стояки всё ещё мёртвые», — сообщила Екатерина С., проживающая на улице Гражданской. В управляющей компании по этому адресу заявили:
Ожидайте. Теплотехника работает с утра. Домов много. [Отопление] дадут сегодня, может быть завтра".
Жительница улицы Мариупольской Евгения также сетует: «С утра — батареи ледяные! И где же обещанное тепло?» К сожалению, управляющая компания, в ведомтсве которой дома по этому адресу, не отвечает на звонки.
Мария С. проживает в Центральном районе, на улице Чайковского. Новость о подаче тепла обрадовала женщину, так как дома маленький ребёнок. Но и дети, и взрослые, одинаково мёрзнут, а горячий чай, тёплая одежда и одеяло не сильно-то помогают. В управляющей компании «Уют» подчеркнули, что «домов много, но должны дать [отопление] сегодня».
Замерзает и проспект Победы. Жительница дома № 2−6 Ольга Пушкина написала на редакционную почту: «Очень холодно! Мы мёрзнем, сегодня 18 апреля: так и не включили! Батареи холодные, во все службы звонили, телефоны скидывают или “занято”! Зачем нужно было отключать? В холод за один день дом остыл и все теперь болеют», — негодует калининградка.
Многие обратившиеся в «Клопс» горожане считают, что за период, который они провели без отопления, «Калининградтеплосеть» должна бы сделать перерасчёт. Но в пресс-службе ведомства пояснили, что такие надежды не оправданы.
«У нас перерасчёта нет, поскольку те, кто платит по счётчику — платят только за тот период, что мы топили. Те, кто платит по нормативу — платит одну и ту же сумму ежемесячно. То есть независимо от того, включим мы отопление или не включим, было оно выключено или нет — они всё равно платят по нормативам. Те, кто платит по счётчику — заплатят ровно за тот период, когда мы включили отопление», — прокомментировали в ресурсоснабжающей организации.