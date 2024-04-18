Почему цены на школьные завтраки и обеды в Петербурге снова вырастут

Цены на школьное питание в Петербурге снова вырастут. Подорожавшей едой в столовых будут потчевать уже с 1 сентября. Среди документов Смольного, проходящих антикоррупционную экспертизу, появилось соответствующее постановление.
Планируется, что для младшеклассников из государственных школ (1−4 классы) завтрак будет стоить 104,4 рубля в день, обед — 156,5 рубля, а комплексный обед — 260,9 рубля. Для средних и старших классов ценник будет повыше: завтрак — 122,7 рубля, обед — 184, 1 рубля, комплексный обед — 306,8 рубля в день. Немного другую стоимость установят для учеников кадетских классов. Учащимся 5−8 классов полагается завтрак за 160,6 рубля, обед за 240,9 рубля, комплексный обед за 401,5 рубля. Кадетам постарше, с 9 по 11 классы, еще дороже: завтрак за 180,6 рубля, обед за 270,9 рубля, комплексный обед за 451,5 рубля.
— Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года, — отмечается в еще не подписанном документе. — Стоимость питания устанавливается в целях реализации пункта 1 статьи 82−1 «Социального кодекса Санкт-Петербурга» о дополнительных мерах соцподдержки отдельных категорий лиц в связи с проведением СВО.
В том самом первом пункте кодекса как раз предусматривается пересмотр ценников на питание не реже раза в год. В этот раз порция завтрака или обеда прибавит, в среднем, 4,5 процента в цене.
А КАК СЕЙЧАС?
Для сравнения напомним нынешние ценники на школьные обеды. Они действуют с 1 января 2024 года — да, Смольный постановил держать такую стоимость всего лишь в течение полугода.
Пока 1−4 классы кормят за 99,9 рубля, 149,8 рубля или 249,7 рубля в день (речь идет про завтрак, обед и комплексный обед соответственно).
5−11 классы — за 117,6 рубля, 176,4 рубля, 294 рубля.
Кадетов из 5−8 классов — за 152,8 рубля, 229,2 рубля и 382 рубля.
Кадетов из 9−11 классов — за 172,1 рубля, 258,1 рубля и 430,2 рубля в день.