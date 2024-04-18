Почему цены на школьные завтраки и обеды в Петербурге снова вырастут

Планируется, что для младшеклассников из государственных школ (1−4 классы) завтрак будет стоить 104,4 рубля в день, обед — 156,5 рубля, а комплексный обед — 260,9 рубля. Для средних и старших классов ценник будет повыше: завтрак — 122,7 рубля, обед — 184, 1 рубля, комплексный обед — 306,8 рубля в день. Немного другую стоимость установят для учеников кадетских классов. Учащимся 5−8 классов полагается завтрак за 160,6 рубля, обед за 240,9 рубля, комплексный обед за 401,5 рубля. Кадетам постарше, с 9 по 11 классы, еще дороже: завтрак за 180,6 рубля, обед за 270,9 рубля, комплексный обед за 451,5 рубля.