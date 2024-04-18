Потепление до +23 придёт в Новосибирскую область

Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» рассказали, какая погода ждёт Новосибирскую область в ближайшие дни. Так, в пятницу, 19 апреля, в регионе потеплеет до +7,+12, местами до +17. Погода будет облачной с прояснениями. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные дожди с грозами, днем — в отдельных районах также ожидается дождливая погода. Ветер северо-западный 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с.