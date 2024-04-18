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Потепление до +23 придёт в Новосибирскую область

Конец недели обещает быть тёплым.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 82% 757 мм рт. ст. +17°
Источник: РИА "Новости"

Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» рассказали, какая погода ждёт Новосибирскую область в ближайшие дни. Так, в пятницу, 19 апреля, в регионе потеплеет до +7,+12, местами до +17. Погода будет облачной с прояснениями. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные дожди с грозами, днем — в отдельных районах также ожидается дождливая погода. Ветер северо-западный 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В ночь на субботу, 20 апреля, в регионе похолодание до 0, −5, местами до +5. Днём потеплеет до +6, +11, местами до +16. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Самым тёплым днём уходящей недели станет воскресенье, 21 апреля, когда воздух после ночного похолодания до −3 прогреется до отметок +10, +15, местами до +23. Ветер южный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Местами ожидаются небольшие дожди и грозы.