Потепление до +23 придёт в Новосибирскую область

Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» рассказали, какая погода ждёт Новосибирскую область в ближайшие дни. Так, в пятницу, 19 апреля, в регионе потеплеет до +7,+12, местами до +17. Погода будет облачной с прояснениями. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные дожди с грозами, днем — в отдельных районах также ожидается дождливая погода. Ветер северо-западный 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В ночь на субботу, 20 апреля, в регионе похолодание до 0, −5, местами до +5. Днём потеплеет до +6, +11, местами до +16. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Самым тёплым днём уходящей недели станет воскресенье, 21 апреля, когда воздух после ночного похолодания до −3 прогреется до отметок +10, +15, местами до +23. Ветер южный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Местами ожидаются небольшие дожди и грозы.