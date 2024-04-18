Белорусские синоптики объявили на 19 апреля возвращение зимы и оранжевый уровень

Оранжевый уровень опасности объявил Белгидромет на пятницу 19 апреля из-за сложных, зимних погодных условий.
Снег с дождем, мокрый снег, снег с сильным ветром прогнозируется в ночь с 18 на 19 апреля и утром 19 апреля по северо-восточной половине страны. Днем непогода перекинется на восточные районы Беларуси. Кроме осадков, возможного гололеда, сильный северный и северо-западный ветер порывами 15−20 м/с.
Судя по информации сайта pogoda.by ночью с 18 на 19 апреля в Витебске дождь со снегом, который к утру сменится сильным снегом. Температура воздуха около 0 градусов.
В ночь с 18 на 19 апреля местами по северу Беларуси ожидаются заморозки 0…-2 градуса.