Белорусские синоптики объявили на 19 апреля возвращение зимы и оранжевый уровень

Снег с дождем, мокрый снег, снег с сильным ветром прогнозируется в ночь с 18 на 19 апреля и утром 19 апреля по северо-восточной половине страны. Днем непогода перекинется на восточные районы Беларуси. Кроме осадков, возможного гололеда, сильный северный и северо-западный ветер порывами 15−20 м/с.