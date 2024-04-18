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Синоптики объявили на 19 апреля оранжевый уровень опасности из-за ветра

Ночью и утром пятницы, 19 апреля, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом предупреждает Белгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 82% 757 мм рт. ст. +17°
Источник: РИА "Новости"

В северо-восточной части страны прогнозируют сильные осадки: дождь, мокрый снег.

Днем на востоке Беларуси порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.

Кроме того, в ночь на пятницу по северу страны ожидаются заморозки до минус 2.