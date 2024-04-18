Синоптики объявили на 19 апреля оранжевый уровень опасности из-за ветра

В северо-восточной части страны прогнозируют сильные осадки: дождь, мокрый снег.
Днем на востоке Беларуси порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.
Кроме того, в ночь на пятницу по северу страны ожидаются заморозки до минус 2.
Ночью и утром пятницы, 19 апреля, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом предупреждает Белгидромет.
В северо-восточной части страны прогнозируют сильные осадки: дождь, мокрый снег.
Днем на востоке Беларуси порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.
Кроме того, в ночь на пятницу по северу страны ожидаются заморозки до минус 2.