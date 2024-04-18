Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певец Александр Маршал спел для тысячи работников омского завода

Концерт прошёл в рамках всероссийского марафона «Музыка в цехах».

Источник: пресс-служба АО «Омсктрансмаш»

Заслуженный артист России Александр Маршал дал концерт на заводе «Омсктрансмаш» для тысячи слушателей. Выступление прошло в рамках всероссийского марафона «Музыка в цехах», учрежденного телеканалом RU.TV и Юрием Киселевым.

Концертной площадкой стал один из цехов предприятия. Певец спел для заводчан свои самые популярные хиты и пообещал передать привет бойцам, которые сейчас на СВО.

«Я считаю своим долгом быть там, где сложно, где люди, не покладая своих сил, трудятся во имя победы», — сказал Маршал.

Также перед работниками завода выступил известный сербский исполнитель Марко Радинович, который спел свои хиты и «Катюшу».

«Музыка в цеху должна звучать во все времена. Ведь музыка всегда являлась лекарством», — поделился со слушателями сербский гость.

музыка