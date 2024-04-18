Певец Александр Маршал спел для тысячи работников омского завода

Заслуженный артист России Александр Маршал дал концерт на заводе «Омсктрансмаш» для тысячи слушателей. Выступление прошло в рамках всероссийского марафона «Музыка в цехах», учрежденного телеканалом RU.TV и Юрием Киселевым.
Концертной площадкой стал один из цехов предприятия. Певец спел для заводчан свои самые популярные хиты и пообещал передать привет бойцам, которые сейчас на СВО.
«Я считаю своим долгом быть там, где сложно, где люди, не покладая своих сил, трудятся во имя победы», — сказал Маршал.
Также перед работниками завода выступил известный сербский исполнитель Марко Радинович, который спел свои хиты и «Катюшу».
«Музыка в цеху должна звучать во все времена. Ведь музыка всегда являлась лекарством», — поделился со слушателями сербский гость.