В Академгородке из-за полумарафона перекроют несколько улиц

по Университетскому проспекту на участке от пересечения с ул. Ильича до пересечения с проспектом Академика Коптюга; по проспекту Академика Коптюга; по проспекту Академика Лаврентьева на участке от пересечения с проспектом Академика Коптюга до пересечения с ул. Пирогова; по ул. Николаева на участке от пересечения с проспектом Академика Лаврентьева до здания на ул. Николаева, 12/2; по ул. Инженерной на участке от пересечения с ул. Николаева до пересечения с ул. Академика Будкера; по ул. Академика Будкера до пересечения с проспектом Академика Лаврентьева.