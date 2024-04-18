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В Академгородке из-за полумарафона перекроют несколько улиц

Соревнования пройдут в воскресенье, 21 апреля.

В воскресенье, 21 апреля в Советском районе Новосибирска для проведения IХ весеннего легкоатлетического полумарафона перекроют несколько улиц. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Маршрут забега проложен от здания Технопарка до пересечения Университетского проспекта и улицы Ильича. В связи с чем с 8:00 до 14:30 движение автомобилей будет прекращено на следующих дорожных участках:

по Университетскому проспекту на участке от пересечения с ул. Ильича до пересечения с проспектом Академика Коптюга; по проспекту Академика Коптюга; по проспекту Академика Лаврентьева на участке от пересечения с проспектом Академика Коптюга до пересечения с ул. Пирогова; по ул. Николаева на участке от пересечения с проспектом Академика Лаврентьева до здания на ул. Николаева, 12/2; по ул. Инженерной на участке от пересечения с ул. Николаева до пересечения с ул. Академика Будкера; по ул. Академика Будкера до пересечения с проспектом Академика Лаврентьева.

Кроме того, с 6:00 и до окончания полумарафона на этих улицах будет запрещена стоянка автомобилей.

Традиционный легкоатлетический полумарафон организован Федерацией лёгкой атлетики города Новосибирска, уточнили в мэрии.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске ограничат движение из-за легкоатлетической эстафеты.