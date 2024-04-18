В Сочи во время строительных работ был обнаружен нетронутый дольмен

В начале апреля в Сочи был обнаружен дольмен с хорошо сохранившимися останками в виде черепов и костей. Сооружение нашли во время строительных работ в Красной Поляне. Земельный участок, на котором расположена могила, выкупил собственник. Подробнее об этом ранее писала «Новая Кубань».



Рабочие, занимавшиеся возведением гостиницы, наткнулись на несколько древних конструкций случайно. Для обследования обнаруженного объекта были приглашены ученые.



Эксперт Сочинского географического общества по археологии и истории Артур Дилоян назвал находку уникальной. По его словам, гробницы остались нетронутыми и не подверглись разграблению. В них находятся кости и артефакты, которые будут выявлены при раскопках, сообщили СМИ.



Дольмен, оставленный неразграбленным — большая редкость. Однако гробницы могли пострадать и измениться под воздействием различных природных явлений или набегов кочевников. Последующее изучение найденных артефактов даст возможность больше узнать о культуре и обычаях народов, которые населяли данную местность в 15−17 веках до нашей эры.



В настоящее время обсуждается вопрос признания сочинских дольменов в ЮНЕСКО. Это даст возможность создать в городе-курорте направление как для исторического, так и для археологического туризма.