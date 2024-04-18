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В аэропорту Самары экстренно сел борт, летевший из Новгорода в Оренбург

Командир воздушного суда доложил о больном пассажире, для которого по приземлении была вызвана Скорая помощь.

Как сообщает aviaincident, 17 апреля 2024 года в 20:32 по самарскому времени борт авиакомпании АО «ЮВТ АЭРО», летевший из Новгорода в Оренбург рейсом RT 248, экстренно приземлился в самарском аэропорту «Курумоч». Командир воздушного судна запросил посадку из-за больного пассажира, которому была вызвана Скорая помощь по прибытии. Сигналы «Срочность» и «Бедствие» не объявлялись. В пункт назначения самолет прибыл на 3 часа позже запланированного, в 23:42 по местному времени в тот же день, 17 апреля.