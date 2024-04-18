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В Екатеринбурге на патрулирование улиц выехал мотобатальон ДПС

С 18 апреля мотобатальон начнет ловить лихачей на улицах Екатеринбурга.

В Екатеринбурге 18 апреля мотобатальон выехал на первый патруль в 2024 году. Они будут контролировать соблюдение правил дорожного движения на улицах города в течение всего теплого сезона.

Мотобат нередко задействуют в поимке нарушителей на двухколесном автотранспорте. В этом сезоне силовики будут передвигаться на более мощных мотоциклах марок Yamaha и BMW.

— Данное транспортное средство не переоборудовано в спецтранспорт, — уточнил сотрудник мотобатальона ДПС ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

Это значит, что завод-изготовитель изначально создавал транспорт под нужды патрульных.

В холодные времена годы мотобатальон пересаживается на автомобили, но продолжает оттачивать навыки езды, чтобы не растерять мастерство. Корреспондент «КП-Екатеринбург» побывал на тренировке сотрудников мотобата, которые рассказали о специфике службы на двух колесах.

ГИБДД