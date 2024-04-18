В Екатеринбурге на патрулирование улиц выехал мотобатальон ДПС

В Екатеринбурге 18 апреля мотобатальон выехал на первый патруль в 2024 году. Они будут контролировать соблюдение правил дорожного движения на улицах города в течение всего теплого сезона.
Мотобат нередко задействуют в поимке нарушителей на двухколесном автотранспорте. В этом сезоне силовики будут передвигаться на более мощных мотоциклах марок Yamaha и BMW.
Это значит, что завод-изготовитель изначально создавал транспорт под нужды патрульных.
В холодные времена годы мотобатальон пересаживается на автомобили, но продолжает оттачивать навыки езды, чтобы не растерять мастерство. Корреспондент «КП-Екатеринбург» побывал на тренировке сотрудников мотобата, которые рассказали о специфике службы на двух колесах.