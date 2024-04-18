В Перми определили маршруты для запуска автобусов- «гармошек»

В городском департаменте транспорта сформировали список автобусных маршрутов, на которых планируют запустить «гармошки» — автобусы особо большого класса. Нововведения затронут шесть городских маршрутов.
Около недели назад пермяки на улицах города заметили давно позабытые автобусы-гармошки. Они прибыли в Пермь для обследования улично-дорожной сети. По его итогам специалисты городского департамента представили список маршрутов для запуска «гармошек».
Вместе с техническими возможностями автобусов также учли размеры остановочных карманов и посадочных площадок, пассажиропоток и количество рейсов на маршрутах. Важным моментом также стала возможность маневрирования и разворота в условиях существующих отстойно-разворотных площадок и улично-дорожной сети.
Тестовый пробег «гармошки» составил более 100 км. Он прошел по улицам микрорайонов Юбилейного, Паркового, Садового, Гайвы и Крохалева. Свои качества автобусы показали придвижении на разворотных кольцах Перми-2 и площади Дружбы. В департаменте транспорта выявили ряд проблем ряд проблем в Орджоникидзевском районе Перми и на ул. Мильчакова. Перечень маршрутов сформировали с учетом этих ограничений.
По итогам проведенных испытаний «гармошки» планируют запустить на маршрутах № 1, № 14, № 15, № 27, № 50 и № 53. Наибольший эффект ожидают на маршруте № 53, где провозная способность увеличится на 35%, чуть менее она составит на маршруте № 15 — 20%.
Администрация Перми начала переговоры с производителями автобусов большого класса о более длительной их тестовой эксплуатации. Запуск «гармошек» планируют провести в 2025 году после заключения новых контрактов с перевозчиками.