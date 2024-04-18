В Перми определили маршруты для запуска автобусов- «гармошек»

Тестовый пробег «гармошки» составил более 100 км. Он прошел по улицам микрорайонов Юбилейного, Паркового, Садового, Гайвы и Крохалева. Свои качества автобусы показали придвижении на разворотных кольцах Перми-2 и площади Дружбы. В департаменте транспорта выявили ряд проблем ряд проблем в Орджоникидзевском районе Перми и на ул. Мильчакова. Перечень маршрутов сформировали с учетом этих ограничений.