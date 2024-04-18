Более 1,2 тонн вторсырья передали на переработку железнодорожники

Более 1,2 млн тонн вторсырья сдали железнодорожники с ж/д вокзалов за первый квартал 2024 года. Это на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Максимальную долю в собранном вторсырье занимает стекло. Мусор кузбассовцы собирают в специальные урны и фандоматы — автоматические устройства для приёма пластиковых бутылок (ПЭТ) и алюминиевых банок для дальнейшей переработки. В области фандоматы установлены на вокзалах в Кемерове, Ленинске-Кузнецком-1, Новокузнецке, Тайге и Юрге-1.
В качестве вознаграждения пользователю фандомата начисляются бонусные рубли, которые можно потратить на покупки товаров или услуг партнёров. Для зачисления бонусов пассажиру необходимо при сдаче тары ввести номер мобильного телефона и быть зарегистрированным в бонусной программе Ecoplatform.
Также мы писали, что ежегодно на территории Кузбасса образуется около 792 тыс. тонн твёрдых коммунальных отходов. Большую часть мусорного ведра можно переработать. Благодаря сортировке огромные объёмы мусора будут не складироваться под боком, а приносить пользу.