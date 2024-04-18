Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горвласти: перезапуск отопительного сезона не отразится на платежках

В пресс-службе мэрии Калининграда пояснили, что повторного запуска отопительного сезона в городе не было 20 лет.

Источник: Новый Калининград

В Калининграде 18 апреля перезапускается отопительный сезон, но этот процесс не отразится на ценах за коммунальные услуги. Об этом «Новому Калининграду» заявили в пресс-службе администрации города.

«Потихоньку все котельные уже запускают, — пояснили в пресс-службе. — Такого у нас не было более 20 лет, но сотрудники “Калининградтеплосети” делают все возможное, чтобы минимизировать количество аварий. Как сообщалось ранее, стоимость отопления будет начислена за весь апрель, однако перезапуск котельных на платежках не отразится».

Отметим, что 17 апреля глава администрации Калининграда Елена Дятлова пообещала горожанам, что из-за холодов отопительный сезон будет возобновлен.

ЖКХ