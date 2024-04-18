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В День защиты детей в Челябинске пройдет Зеленый марафон

В День защиты детей в Челябинске пройдет Зеленый марафон, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

Напомним, спортивно-благотворительный праздник ежегодно привлекает профессионалов и любителей бега разных возрастов на территории всей страны.

Мероприятие запланировано провести в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина.

«Забеги предусмотрены для участников всех возрастов. Основная дистанция — 4,2 км, что является 1/10 частью марафонского забега 42 км. Ее могут пробежать участники старше 14 лет», — говорят организаторы.

Для детей от 7 до 13 лет предусмотрена дистанция 420 метров. Также запланированы соревнования по скандинавской ходьбе на 4,2 км.

Зеленый марафон носит благотворительный характер. «Мы ежегодно высаживаем деревья, проводим субботники и мероприятия по финансовой грамотности. В этом году сделаем акцент на поддержку детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Зеленый марафон — большой спортивный и семейный праздник, в котором ежегодно принимают участие несколько тысяч южноуральцев», — прокомментировал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Александр Конев.

Желающие принять участие в этом спортивном мероприятии могут зарегистрироваться на сайте забега.