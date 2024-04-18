В День защиты детей в Челябинске пройдет Зеленый марафон

Зеленый марафон носит благотворительный характер. «Мы ежегодно высаживаем деревья, проводим субботники и мероприятия по финансовой грамотности. В этом году сделаем акцент на поддержку детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Зеленый марафон — большой спортивный и семейный праздник, в котором ежегодно принимают участие несколько тысяч южноуральцев», — прокомментировал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Александр Конев.