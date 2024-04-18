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В Уфе для борьбы с паводком создано более километра грунтовых насыпей

В Уфе продолжаются противопаводковые мероприятия. Здесь в зоне возможного подтопления находятся микрорайон Кооперативная поляна и поселок Третья пристань.

Один из способов минимизации последствий разлива рек — это отсыпка низких участков местности. Места «захода» воды известны. Именно там сотрудники МБУ «СПБ Кировского района» и производят отсыпку.

Грунтовые «горы» уже возвели возле дома № 48 по улице Трудовой — так как отсюда река Дёма затекает через лесополосу в микрорайон Кооперативная поляна, и вдоль дороги в лесном массиве в посёлке Третья пристань — именно здесь расположен самый низкий участок посёлка.

Сейчас протяжённость отсыпанных участков составляет более километра. В дальнейшем специалисты планируют уже увеличивать их высоту.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе в зону подтоплений в весенний паводок могут попасть четыре района.