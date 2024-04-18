Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вместе с жарой Челябинск, Коркино, Златоуст и Карабаш накроет смог

Вместе с жарой Челябинск, Коркино, Златоуст и Карабаш накроет смог, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 82% 757 мм рт. ст. +17°

В этих городах объявлено предупреждение о НМУ первой степени.

Уточняется, что режим «черного неба» будет действовать с 00.00 19 апреля до 19 часов 22 апреля.

«В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», — говорят метеорологи.

Напомним, по 22 апреля на всей территории Челябинской области ожидается аномально жаркая погода — среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на семь градусов более.

Также 19—20 апреля местами, 21—22 апреля в большинстве районов прогнозируется высокая пожарная опасность, 4 класс горимости леса по региональной шкале.

По данным синоптиков, ночью 19 апреля в регионе будет плюс 9−14, при прояснении столбики термометров опустятся до 5 градусов, но выше нуля, на севере местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы и туманы. Днем в пятницу при переменной облачности преимущественно без осадков, плюс 23−28. Ветер западный, юго-западный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы ночью до 13, завтра днем — 11 м/с.

Ночью 20 и 21 апреля будет плюс 8−13, днем в субботу — 26−31 жары, воскресенье — 22−27. В выходные при переменной области преимущественно без осадков, ветер слабый.

В Челябинске ночью 19—21 апреля ожидается плюс 10−13, днем в пятницу плюс 25−27, субботу — 27−29, воскресенье — 23−25, без существенных осадков.

экология