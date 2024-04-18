Вместе с жарой Челябинск, Коркино, Златоуст и Карабаш накроет смог

По данным синоптиков, ночью 19 апреля в регионе будет плюс 9−14, при прояснении столбики термометров опустятся до 5 градусов, но выше нуля, на севере местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы и туманы. Днем в пятницу при переменной облачности преимущественно без осадков, плюс 23−28. Ветер западный, юго-западный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы ночью до 13, завтра днем — 11 м/с.