Вместе с жарой Челябинск, Коркино, Златоуст и Карабаш накроет смог

В этих городах объявлено предупреждение о НМУ первой степени.
Уточняется, что режим «черного неба» будет действовать с 00.00 19 апреля до 19 часов 22 апреля.
«В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», — говорят метеорологи.
Напомним, по 22 апреля на всей территории Челябинской области ожидается аномально жаркая погода — среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на семь градусов более.
Также
По данным синоптиков, ночью 19 апреля в регионе будет плюс 9−14, при прояснении столбики термометров опустятся до 5 градусов, но выше нуля, на севере местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы и туманы. Днем в пятницу при переменной облачности преимущественно без осадков, плюс 23−28. Ветер западный, юго-западный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы ночью до 13, завтра днем — 11 м/с.
Ночью 20 и 21 апреля будет плюс 8−13, днем в субботу — 26−31 жары, воскресенье — 22−27. В выходные при переменной области преимущественно без осадков, ветер слабый.
В Челябинске ночью