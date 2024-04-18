На Ленобласть и Петербург 19 апреля обрушатся метели

Как передает синоптик Александр Колесов, к Петербургу и Ленобласти приближается очередной циклон, которые вызовет местами обильные осадки в виде снега.
Согласно прогнозу, основной удар придется на центральные районы области, а в Петербурге — на восточную часть города.
С приближением циклона начнет усиливаться северо-восточный ветер до 10−15 м/с. Так что в отдельных районах и метель будет наблюдаться, потому что температура воздуха в северной части циклона останется слабоотрицательной от 0 до −2 гр, — заявил синоптик.