На Ленобласть и Петербург 19 апреля обрушатся метели

С приближением циклона начнет усиливаться северо-восточный ветер до 10−15 м/с. Так что в отдельных районах и метель будет наблюдаться, потому что температура воздуха в северной части циклона останется слабоотрицательной от 0 до −2 гр, — заявил синоптик.