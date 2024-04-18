В Новосибирске к 1 мая планируют привести в порядок территорию города

В настоящее время основной задачей является поэтапное удаление крошки с тротуаров и дорожных лотков, оставшихся после зимы. На некоторые участки магистралей, где интенсивное движение круглосуточное, приходится выезжать несколько раз для полной очистки от грязи и мусора. С начала 2024 года ответственность за уборку дорог всех категорий в Ленинском районе возложена на администрацию и осуществляется силами МКУ «Ленинское» и «ДЭУ № 3».