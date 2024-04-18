Диетолог назвала продлевающие жизнь продукты

Овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи, семена и рыба являются продуктами, которые способствуют продлению жизни, рассказала российский диетолог Наталья Лазуренко. Она пояснила, что овощи и фрукты богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и питательными веществами, которые помогают укрепить иммунитет и защитить организм от различных заболеваний.
— Злаки и бобовые содержат клетчатку, белок, железо и другие полезные вещества, которые способствуют нормализации обмена веществ и улучшают пищеварение. Орехи и семена богаты здоровыми жирами, белком, витаминами и минералами, помогающими снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака, — отметила специалист.
Богатая омега-3 жирными кислотами рыба благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и мозговую активность. Также продлить жизнь поможет зелёный чай.
Находящиеся в составе напитка антиоксиданты помогают защитить клетки от повреждений и замедлить процесс старения.
Источник: news.ru.