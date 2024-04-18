Диетолог назвала продлевающие жизнь продукты

Овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи, семена и рыба являются продуктами, которые способствуют продлению жизни, рассказала российский диетолог Наталья Лазуренко. Она пояснила, что овощи и фрукты богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и питательными веществами, которые помогают укрепить иммунитет и защитить организм от различных заболеваний.