Летняя жара до +30 градусов и грозы ожидаются в Омской области на выходных

В предстоящие выходные в Омскую область придет летняя жара. Воздух на территории региона прогреется до +27 градусов. О том, какая будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
В субботу ночью температура воздуха составит от +4 до +9, а днем — от +17 до +22 градусов. Правда, местами столбик термометра едва поднимется выше отметки в +14 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный со скоростью 7−12 м/с.
В воскресенье погода в Омске порадует летним теплом. Так, ночью температура воздуха составит от +6 до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный с порывами до 18 м/с.