Яйца не только в магазине. Во время прогулки по полю смотрите под ноги

В последние десятилетия чибисов в Петербурге и Ленобласти становится больше. Они зимуют в Западной Европе, а в наших краях выводят птенцов. Гнездятся на открытых участках: в полях, поймах рек, в том числе на территории города. Иногда ради них даже останавливают строительство, а Водоканал, пока не подрастут птенцы, не косит траву на полях Юго-Западных очистных сооружений.