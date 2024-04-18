Яйца не только в магазине. Во время прогулки по полю смотрите под ноги

Любителям гулять на природе теперь надо быть особенно внимательными. Не только из-за змей, которые начали просыпаться, но из-за птичьих яиц.
«В этом году сезон гнездования начался рано не только у дроздов и крякв, но и у других птиц», — пишет 18 апреля канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».
На полях уже появились кладки чибиса, на которые легко наступить, особенно если рядом нет взрослых птиц. Если вы нашли яйца, не трогайте гнездо, чтобы не демаскировать его для хищников, и максимально быстро отойдите, чтобы родители могли вернуться к высиживанию.
В последние десятилетия чибисов в Петербурге и Ленобласти становится больше. Они зимуют в Западной Европе, а в наших краях выводят птенцов. Гнездятся на открытых участках: в полях, поймах рек, в том числе на территории города. Иногда ради них даже останавливают строительство, а Водоканал, пока не подрастут птенцы, не косит траву на полях Юго-Западных очистных сооружений.