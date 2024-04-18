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Пылевая завеса: в мэрии Новосибирска назвали причины появления пыли в городе

Каждую весну Новосибирск окутывает плотное облако пыли. Из-за чего она появляется — рассказали в мэрии.

Источник: мэрия Новосибирска

Как пояснили специалисты муниципалитета, Новосибирск стоит на пойменных грунтах, в составе которых песок, ил, глина. Под воздействием дождей и ветров почва превращается в пыль и поднимается в воздух. Собственно, по этой причине у нас в регионе так много оврагов, провалов и промоин. Это — особенность местных грунтов. Способствуют появлению пыли стройплощадки, неухоженные газоны, пустыри — одним словом, места с оголенной почвой.

Полностью победить пыль в городе невозможно. Однако существенно снизить ее концентрацию можно за счет регулярной влажной уборки и благоустройства территорий.

В этом году при уборке дорог планируют использовать пылеподавляющие средства — шампуни Бионорд’и «Антипыль», рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

ЖКХ