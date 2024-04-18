Пылевая завеса: в мэрии Новосибирска назвали причины появления пыли в городе

Как пояснили специалисты муниципалитета, Новосибирск стоит на пойменных грунтах, в составе которых песок, ил, глина. Под воздействием дождей и ветров почва превращается в пыль и поднимается в воздух. Собственно, по этой причине у нас в регионе так много оврагов, провалов и промоин. Это — особенность местных грунтов. Способствуют появлению пыли стройплощадки, неухоженные газоны, пустыри — одним словом, места с оголенной почвой.