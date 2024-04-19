Стали известны расходы российских компаний в Telegram

В АБА объясняют рост рекламных бюджетов на Telegram увеличением аудитории мессенджера. По данным Mediascope, количество пользователей среди россиян старше 12 лет в феврале 2024 года достигло 59,9 миллиона человек, увеличившись в 2,2 раза за два года. Сейчас на Telegram рекламодатели сейчас выделяют около 20−30 процентов всего бюджета на инфлюенс-маркетинг, отметила руководитель отдела маркетинга в социальных медиа рекламного агентства OMD OM Fuse Анна Козырева.