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Фрезерование старого покрытия завершилось на Борском мосту

Все работы идут согласно графику.

Источник: Пресс-служба Правительства Нижегородской области

Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия завершено на Борском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас подрядчик проводить демонтаж барьерного и перильного ограждений, защитного слоя плиты проезжей части, а также технических тротуаров. С 20 апреля стартует ремонт нижней части пролетных строений параллельно с верхней частью.

Все работы идут согласно графику и в будущем темпы планируется наращивать. Добавим, что в связи с ремонтом Борский мост будет закрыт до 20 ноября.

Напомним, теперь на новом Борском мосту введено реверсивное движение. Трехсекционный светофор регулирует движение и действует только на среднюю полосу.

строительство