Фрезерование старого покрытия завершилось на Борском мосту

Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия завершено на Борском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Согласно информации, сейчас подрядчик проводить демонтаж барьерного и перильного ограждений, защитного слоя плиты проезжей части, а также технических тротуаров. С 20 апреля стартует ремонт нижней части пролетных строений параллельно с верхней частью.
Все работы идут согласно графику и в будущем темпы планируется наращивать. Добавим, что в связи с ремонтом Борский мост будет закрыт до 20 ноября.
Напомним, теперь на новом Борском мосту введено реверсивное движение. Трехсекционный светофор регулирует движение и действует только на среднюю полосу.