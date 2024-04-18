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При поддержке Индии в Узбекистане открылась современная IT-лаборатория для военнослужащих

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Церемония открытия прошла в Академии Вооруженных сил Узбекистана. В ней принял участие начальник штаба армии Индии генерал Манодж Панде, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Оснащенная по последнему слову техники лаборатория предназначена для обучения военнослужащих на цифровых платформах, кооперации действий при кибератаках, использования компьютерных технологий для моделирования боевых условий. В частности, здесь есть VR-комната, которая будет служить тренажером для изучения военной техники.

Работы по созданию лаборатории начались в 2019 году в рамках сотрудничества двух стран. Проект был реализован на средства индийского МИД. Его стоимость составила один миллион долларов.

Напомним, что сейчас вооруженные силы Узбекистана проводят в Термезе совместные военные учения с Индией.

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