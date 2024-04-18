При поддержке Индии в Узбекистане открылась современная IT-лаборатория для военнослужащих

Оснащенная по последнему слову техники лаборатория предназначена для обучения военнослужащих на цифровых платформах, кооперации действий при кибератаках, использования компьютерных технологий для моделирования боевых условий. В частности, здесь есть VR-комната, которая будет служить тренажером для изучения военной техники.