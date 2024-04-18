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Муниципалитеты Кубани начнут меньше платить за холодную воду

Депутаты ЗСК снизили предельные коэффициенты, позволяющие устанавливать тарифы для населения за холодную воду. Таким образом, некоторые муниципалитеты начнут меньше платить за ресурс, сообщает пресс-служба парламента Кубани.

Источник: AP 2023

Депутаты обратили внимание, что в некоторых муниципалитетах даже с учетом таких коэффициентов стоимость холодной воды значительно превышает среднекраевые значения уровня тарифов. Согласно принятым поправкам, теперь предельный рост тарифа будет составлять 1,86 от среднекраевого значения. Ранее предельный индекс был двукратным.

В ЗСК отметили, что снижение предельных коэффициентов позволит платить Кущевскому району 99,77 ₽ за кубометр вместо 107,28 ₽ сейчас. В муниципалитете сейчас одни из самых высоких расценок на холодную воду в силу природных особенностей и связанных с ними экономических факторов.

Спикер Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко поддержал решение коллег о снижении предельных индексов. «Высокая стоимость воды — это вероятность снижения уровня и качества жизни для многих кубанских семей, чего мы не вправе допустить», — подчеркнул он.

ЖКХ