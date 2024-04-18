Муниципалитеты Кубани начнут меньше платить за холодную воду

Депутаты обратили внимание, что в некоторых муниципалитетах даже с учетом таких коэффициентов стоимость холодной воды значительно превышает среднекраевые значения уровня тарифов. Согласно принятым поправкам, теперь предельный рост тарифа будет составлять 1,86 от среднекраевого значения. Ранее предельный индекс был двукратным.
В ЗСК отметили, что снижение предельных коэффициентов позволит платить Кущевскому району 99,77 ₽ за кубометр вместо 107,28 ₽ сейчас. В муниципалитете сейчас одни из самых высоких расценок на холодную воду в силу природных особенностей и связанных с ними экономических факторов.
Спикер Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко поддержал решение коллег о снижении предельных индексов. «Высокая стоимость воды — это вероятность снижения уровня и качества жизни для многих кубанских семей, чего мы не вправе допустить», — подчеркнул он.