Муниципалитеты Кубани начнут меньше платить за холодную воду

В ЗСК отметили, что снижение предельных коэффициентов позволит платить Кущевскому району 99,77 ₽ за кубометр вместо 107,28 ₽ сейчас. В муниципалитете сейчас одни из самых высоких расценок на холодную воду в силу природных особенностей и связанных с ними экономических факторов.