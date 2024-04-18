В Пермском крае зафиксировано 44 нападения клещей на человека

Клещи напали на 44-х человек в Пермском крае, сообщает Роспотребнадзор региона.
Как рассказывает ведомство, в 17 случаях пострадавшими оказались дети. Наибольшее количество укусов зафиксированы в Пермском, Кудымкарском, Березовском, Юсьвинском и Большесосновском муниципальных округах, а также в Березниках и Чайковском, Нытвенском, Добрянском и Чернушинском городских округах.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что первое нападение клеща в новом сезоне было зарегистрировано в Лысьве 4 апреля. Мужчину укусили возле дома в частном секторе.
По данным краевого Роспотребнадзора, из 22-х исследованных клещей пятеро были заражены иксодовым клещевым боррелиозом.
В ведомстве напомнили о важности вакцинации, а также необходимости пользоваться репеллентами и проводить осмотры.