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В Пермском крае зафиксировано 44 нападения клещей на человека

Из них чуть меньше половины — дети.

Источник: РИА "Новости"

Клещи напали на 44-х человек в Пермском крае, сообщает Роспотребнадзор региона.

Как рассказывает ведомство, в 17 случаях пострадавшими оказались дети. Наибольшее количество укусов зафиксированы в Пермском, Кудымкарском, Березовском, Юсьвинском и Большесосновском муниципальных округах, а также в Березниках и Чайковском, Нытвенском, Добрянском и Чернушинском городских округах.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что первое нападение клеща в новом сезоне было зарегистрировано в Лысьве 4 апреля. Мужчину укусили возле дома в частном секторе.

По данным краевого Роспотребнадзора, из 22-х исследованных клещей пятеро были заражены иксодовым клещевым боррелиозом.

В ведомстве напомнили о важности вакцинации, а также необходимости пользоваться репеллентами и проводить осмотры.

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