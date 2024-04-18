В Пермском крае зафиксировано 44 нападения клещей на человека

Как рассказывает ведомство, в 17 случаях пострадавшими оказались дети. Наибольшее количество укусов зафиксированы в Пермском, Кудымкарском, Березовском, Юсьвинском и Большесосновском муниципальных округах, а также в Березниках и Чайковском, Нытвенском, Добрянском и Чернушинском городских округах.