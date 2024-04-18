Беспилотники будут контролировать минские пляжи

«В крупных местах отдыха, а также в небольших, но находящихся близко друг от друга будем использовать беспилотные летательные аппараты, для контроля за ситуацией и оперативного предотвращения несчастных случаев и пресечения правонарушений», — отметил замначальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Пригодич.