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Беспилотники будут контролировать минские пляжи

Места массового отдыха в Минске этим летом будут контролировать по-новому — с помощью беспилотников. К тому же сотрудники правоохранительных органов будут одеты в гражданскую одежду. Об этом пишет «Минск-Новости».

Источник: Смартпресс

«В крупных местах отдыха, а также в небольших, но находящихся близко друг от друга будем использовать беспилотные летательные аппараты, для контроля за ситуацией и оперативного предотвращения несчастных случаев и пресечения правонарушений», — отметил замначальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Пригодич.

Также он уточнил, что в этом сезоне для охраны правопорядка задействуют новые технические средства. Во-первых, сотрудники будут перемещаться на велосипедах и скутерах.

Напомним, в Минске купаться можно на трех пляжах. Это пляжи водохранилищ Цнянское и Дрозды, а также Комсомольское озеро.