Беспилотники будут контролировать минские пляжи

«В крупных местах отдыха, а также в небольших, но находящихся близко друг от друга будем использовать беспилотные летательные аппараты, для контроля за ситуацией и оперативного предотвращения несчастных случаев и пресечения правонарушений», — отметил замначальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Пригодич.
Также он уточнил, что в этом сезоне для охраны правопорядка задействуют новые технические средства. Во-первых, сотрудники будут перемещаться на велосипедах и скутерах.
Напомним, в Минске купаться можно на трех пляжах. Это пляжи водохранилищ Цнянское и Дрозды, а также Комсомольское озеро.